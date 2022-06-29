台南市政府警察局副局長張春波、警政監陳嘉得、鄭安章、祕書室主任王啟興等人將於6月30日退休，為表彰退休人員多年來對治安及交通工作的付出與貢獻，警察局特別於29日下午舉辦榮退歡送會。

局長方仰寧表示，副局長張春波是台南大內人，服務警界已經45年，從一線一星基層警員開始做起，陞任至三線三星內政部警政署警政委員，經歷豐富完整，受到各界的肯定，在台南市警察局服務期間克盡職責，堅守崗位，深獲民眾肯定及同仁愛戴。

警政監陳嘉得在台南服務長達37年，深入台南地方耕耘，發揮公關長才、全力以赴推動各項警政工作，深獲同仁及地方人士肯定與讚賞。警政監鄭安章任職期間戮力從公，更榮獲台南市警察局2022年模範警察之殊榮，行事穩重，為人親切和善，有為有守。主任王啟興警職生涯40年曾獲一次記二大功7次、記一大功21次之佳績，工作認真不遺餘力，深獲上級肯定。

方仰寧表示，張副局長等退休同仁工作敬業樂群，備受各界好評，實為警界之光、台南人的驕傲，如今功成身退，特利用歡送會時機致贈紀念牌、紀念品，祝福他們退休愉快，身體健康，並持續對警察工作給予支持及指導。

據了解，包括副局長張春波等人，台南市警察局近期有3線2星副局長、警政監、3線1星主任、3位2線4星副分局長、1位副大隊長等10位2線4星以上中高階警官提前退休，未來人事調整也備受關注。