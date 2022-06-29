退役拳王「鐵拳」麥克泰森（Mike Tyson）出身低微，養父是皮條客，母親做過娼妓。他從小被生父丟下（生父是來自牙買加的計程車司機），1982年也就是泰森16歲時，母親羅娜（Lorna Tyson）癌症去世，現在回想起來，泰森說母親去世可能是他人生中最棒的一件事，因為這讓他成為一個強悍的男人。

泰森在名人堂球星沙普（Shannon Sharpe）的節目ShayShay Club說：「我媽如果活著就會照顧我，那麼我永遠不會被捲入街頭格鬥，我也無法學會挺身捍衛自己。」他青少年時期就在街頭上混，認識一些不三不四的幫派份子。由於泰森嗓音比較尖銳（成年後也是一樣），經常遭到其他孩子嘲弄，泰森就會和對方打起來，因此被逮捕過數十次。

「我媽從不會為我高興，或是為我做的任何事感到驕傲。在她眼裡我只是個成天在外頭鬧事的野孩子，我時常穿著新衣服回家，而且她知道那不是我用錢買的。我從沒有機會和她談，或是多了解她，這對我的生涯毫無影響，但是情緒和人格上都是重大衝擊。」

泰森同意沙普所說，如果他生在一個父母健全的幸福家庭，就沒有日後的鐵拳泰森了。從小打架惹事的泰森，14歲時就被教練看好是未來的世界拳王，母親去世那一年，泰森拿下第2面美國青少年奧運金牌，他在決賽只用30多秒就把對手打到棄權。泰森說：「我從沒在計劃我的人生，你以為我是自己想要成為重量級拳王的嗎？這一切都是神的安排。」