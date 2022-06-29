連鎖餐飲集團爭搶聯名商品搶市！其中，手搖飲品牌「茶湯會」攜手人氣角色「馬來貘」，7/1起推出馬來貘聯名系列商品，全台整體業績可望提升三成！此外，「繼光香香雞」自6/30起首度聯手擁有百萬年輕粉絲的「貓貓蟲咖波」推出聯名款手提炸雞盒「咖波的香香雞寶盒」，預期可帶進兩成新來客！

春水興業集團旗下的手搖飲連鎖品牌「茶湯會」，目前全台擁有163家連鎖加盟店，宣布17週年慶自7/1起開跑，全台門市杯材、封膜、吸管都將全面換裝馬來貘系列圖素，並推出馬來貘聯名環保隨行杯、馬克杯、造型筆等周邊商品，祭出消費乙杯飲品就可加價購；茶湯會同時推出5款新品，包括2款氣泡飲及3款東方美人茶飲。

此外，茶湯會歡慶17週年，還以馬來貘為卡面設計的中國信託「酷玩卡」也加入同慶！週年慶期間，以LINE Pay/街口支付/台灣pay綁定中國信託「酷玩卡」在茶湯會門市付款，中信卡友可享17倍紅利點數回饋。

值得一提的是，迎接「茶湯會」17週年慶，春水堂集團創辦人劉漢介以詩人陶淵明《四時》「春水滿四澤，夏雲多奇峰。秋月揚明暉，冬嶺秀寒松」，與詩人李白的「陶然共忘機」詩詞為文本，親自提筆揮毫，加上馬來貘創意插畫，設計多款趣味飲茶情境圖素，結合書法美學與現代插畫藝術，將手搖飲品牌聯名帶領到新的層次。

此外，全台總店數已破百店的「繼光香香雞」，6/30起首度攜手擁有百萬年輕粉絲的超人氣肉肉教主-貓貓蟲咖波，獨家推出「咖波的香香雞寶盒」，超可愛的聯名款手提炸雞盒萌感爆擊，讓粉絲們快門閃不停，購買「咖波的香香雞寶盒」，每份可獲得亞拉老師全新創作的「繼光香香雞Ｘ貓貓蟲咖波」聯名款貼紙組乙份，共有4款、每款多達10張不同款式貼紙！

另外，繼光香香雞為歡慶與貓貓蟲咖波首度攜手合作，7/16在台中繼光香香雞xTplus茶加聯名店，邀請貓貓蟲咖波舉辦一日店長快閃活動，現場更推出獨家限量聯名明信片，只要現場購買指定套餐（「咖波的香香雞寶盒」及全新上市的紅芭樂檸檬/黃金鳳梨綠（任選兩杯）套餐，每份475元），即可把獨家贈禮帶回家，並可獲得與貓貓蟲咖波教主一起合照資格。