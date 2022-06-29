韓國偶像女團EXID成員Hani（哈妮，安喜延）是團內門面擔當，過去EXID差點解散，靠著她的粉絲直拍人氣大爆發，還以亮眼外型變成許多人的女神；先前Hani曾和大咖男偶像JYJ金俊秀談了近一年戀愛，近日被爆出熱戀精神科醫生梁在雄（音譯，Yang Jae Woong），隨後透過經紀公司證實「好好交往中」。

因為團體EXID處於單飛不解散的狀態，Hani近年暫時收起偶像角色，積極在戲劇圈發展，磨練演技，有觀眾緣的她也越來越進步，令人期待她之後能有代表作；而先前和偶像大前輩JYJ金俊秀交往，但戀情幾乎見光死只維持一年，恢復單身後感情狀態也是相當受關注。

最近有韓媒報導指出，Hani早就心有所屬，和精神科醫生梁在雄已經交往2年，男方1982年出生，兩人相差10歲，似乎因為年齡差不隨意公開戀情，甜蜜地祕密交往中；消息曝光後，Hani即透過所屬經紀公司SUBLIME娛樂回應，證實「與梁在雄先生好好交往中」，也希望粉絲以溫暖的目光看待，她會很感激。

Hani從2012年出道，本來團體EXID已在瀕臨解散的狀態，多虧一段Hani的粉絲視角打歌熱舞影片創下驚人觀看次數，幾乎救了團體一命，讓EXID翻身成為大勢女團，被譽為韓國演藝圈的逆行奇蹟之一。其實Hani男友梁在雄是半個圈內人，經常受邀節目當來賓外，自身也經營YouTube頻道，長相帥氣加上身材高壯，不少粉絲也很看好他們的戀情。