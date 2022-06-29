國安會祕書長顧立雄確診，目前隔離中。他的夫人，經濟部長王美花是否需要跟著要隔離，影響經濟業務推動？對此經濟部晚間表示，部長有快篩是陰性，目前身體狀況良好，由於近日都未與顧秘書長接觸，因此沒有隔離問題。
據了解，由於顧立雄近期代表政府赴美進行軍事安全會議談判，因此與王美花之間都沒有接觸到。
經濟部表示，顧秘書長確診時，就已經自我隔離，所以跟部長一直沒有機會碰到，所以沒有隔離的問題。
國安會祕書長顧立雄確診，目前隔離中。他的夫人，經濟部長王美花是否需要跟著要隔離，影響經濟業務推動？對此經濟部晚間表示，部長有快篩是陰性，目前身體狀況良好，由於近日都未與顧秘書長接觸，因此沒有隔離問題。
據了解，由於顧立雄近期代表政府赴美進行軍事安全會議談判，因此與王美花之間都沒有接觸到。
經濟部表示，顧秘書長確診時，就已經自我隔離，所以跟部長一直沒有機會碰到，所以沒有隔離的問題。
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