迎接暑假購物旺季的到來，台中百貨業者疫後開始動起來！由財團法人廣三文教公益基金會、廣三SOGO百貨與國立自然科學博物館攜手打造的「FUN鬧_恐龍島」，7/1起至8/28於廣三SOGO百貨1樓廣場登場，包括暴龍、三角龍及劍龍等超大恐龍現身，現場將打造擬真場景，要讓恐龍迷們身歷其境，可望帶起恐龍打卡熱潮！

「FUN鬧_恐龍島」將推出系列活動，7/2下午2點開始將可取勇闖探險集章卡，於指定地點集滿4個章即可獲得「勇者探險禮包」乙份，限量300份；另於下午3點舉辦「恐龍大遊行祭典活動」，2點30分可至1樓廣場集合，從廣三SOGO出發至科博館，活動當日前100名著綠色上衣參與遊行的粉絲，即可獲得恐龍造型泡泡水，現場還有園遊會及DIY體驗活動及多項免費好禮大方送。

廣三SOGO表示，今年台中主題新地標「恐龍候車亭」由科博館認養彩繪，並和廣三SOGO聯名推出與站體同款的-限量恐龍票卡夾，於6/30起～當日消費滿千並持廣三SOGO APP即可獲得「全台獨家恐龍票卡夾及立體劇場票券」，限量1,000份。

深耕親子教育及福利的廣三文教公益基金會，每年暑期都會推出最受歡迎的「小小客服體驗營活動」，除了「電梯上樓！電梯上樓！」電梯客服體驗，穿上特別訂製的小客服裝，一同與專業的客服開店迎賓，及最讓人期待的專業播音室體驗外，今夏特別結合恐龍題材，獨家規劃恐龍探索DIY活動，包含恐龍發光水晶杯、恐龍擴香石DIY、小小化石挖掘家等，讓小朋友感受恐龍世界的神秘魅力。

此外，7月份周末活動不間斷，7/9下午3點將於1樓廣場舉辦噪起來「台中西派對」音樂節活動，現場將邀請知名療癒系樂團「Control T」、日系女團「『存在証明』 NO FACE NO REaLiTY」及台中在地饒舌團體「LOGOUT」等樂團接力Fun送。