29日許多地方下午午後雷陣雨，解暑的同時也讓供電度過難關。根據台電網頁顯示，29日備轉容量率僅剩3.37％，供電燈號亮出今年首顆橘燈，代表供電警戒，也是今年最低值。台電解釋，這是因為下午用電尖峰時，大雨還未落下，但光電已經提早減少發電，才讓備轉容量率降低。

台電指出，29日用電尖峰出現在下午1點40分左右，用電量3,904.5萬瓩，用電量略比28日增加一點，但未破歷史用電記錄，但由於太陽光電在下午的發電量較減少200萬瓩，因此才會讓備轉容量比平常少，也讓供電燈號跌落橘燈。