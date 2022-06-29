池池直播彈奏柳琴，接受網友各種點歌考驗。（池池柳琴寶貝提供）

17LIVE唯一柳琴LIVER「池池柳琴寶貝」，台藝大國樂系畢業主修柳琴，2020年底池池發現罹患乳癌，歷經一場大手術及辛苦化學與放射治療，2021年下半年療程最後階段，鼓起勇氣挑戰直播彈琴，近一年來，直播間眾網友陪伴池池成功抗癌並享受直播新生活，直播間彈柳琴的歷練更意外讓她在國樂團重新找回彈柳琴自信說：「以前我不覺得我是彈柳琴的人，我現在終於敢承認、可以很大聲的說我是彈柳琴的！」

池池台藝大國樂系畢業班上只有她主修柳琴，參賽曾先後獲桃園縣音樂比賽少年組、成人組柳琴第一名及全國音樂比賽成人組柳琴第二名等獎項肯定，但池池畢業後就不想再彈柳琴，甚至因為沒自信很抗拒，覺得自己不是彈柳琴的佼佼者，只是能彈會彈柳琴很平凡的人、並無法令人驚艷。

但她在2020年10月中，無意間摸到自己身上有硬塊，檢查後醫生宣告是惡性腫瘤，必須開刀切除病灶並接受化學加放射治療，池池開刀並配合治療，也在治療期間開啟了直播生涯。

池池自認生性樂觀，化療期間唯一擔心就是會掉頭髮，其他都不怕，白血球等狀況都很好，只有因副作用失眠，這點卻在開始直播以後就不失眠了，不是要開播很久很累，而是要集中精神做這件事要有專注力，失眠不藥而癒。池池說：「生病是老天爺給我的轉捩點，挫折沒有不好，是我可以增加經驗值的機會，我都是這樣跟自己說，把挫折想成是挑戰的時候，我想一切都不是問題了。」

其中，池池有天彈琴時，有網友說：「別再彈了，妳都彈到指甲發黑了！」她才首次講出自己生病的事，說明指甲發黑其實是化療的副作用。池池說：「發現我做這些事情也沒被國樂圈的人不認同，就更有信心大膽嘗試，或許我在國樂圈是沒沒無聞的人，但我能在直播找到屬於我的一片天空。」