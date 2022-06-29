國民黨今天中常會，確定提名前農委會農田水利署苗栗辦事處長謝福弘參選苗栗縣長，謝福弘傍晚也在臉書發表感言，他先是向各界道歉自己遲到了，也提到將以50年的黨齡，來為國民黨贏得選戰。

謝福弘臉書開頭就說，要先跟各界先進道歉，他遲到了，但將會以最積極努力的精神讓全苗栗縣的鄉親都認識他，並會以最謙卑樸實的態度得到大家的認同。

他表示，自己在國民黨有50年的黨齡，希望他能來帶領國民黨正藍軍在2022選舉中贏得勝利。

謝福弘說，他也感謝國民黨中央對他的重視、期許與肯定！ 苗栗縣在歷任縣長，傅學鵬前縣長、劉政鴻前縣長為苗栗縣所打好的基礎之下 ，再加上現任的徐耀昌縣長、鍾東錦議長、陳超明立委、徐志榮立委 ，他們的所率領的縣政團隊、議政團隊及立委團隊，在徐縣長長期的規劃下，大家通力合作已將苗栗縣打造出全台灣最具成效的慢活城市。

他指出，苗栗有這樣的發展基礎與文化底蘊，未來更期待將苗栗縣提升成優美的花園城市，讓苗栗成為新竹市與台中市的後花園，更要讓苗栗成為台灣的歐洲花園，朝宜居城市的遠景邁進，讓每一位住在苗栗縣的縣民感覺到光榮。

謝福弘表示，他保證善用自己38年的行政經驗，傾聽全苗栗縣縣民的聲音，達到全縣縣民共制的理想，並延續徐縣長所擦亮的政績，進一步創造幸福苗栗幸福，讓幸福都能傳達到每一位縣民的生活中，讓每一個苗栗縣民有一個快樂幸福的家。