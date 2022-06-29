民眾黨日前提名立法院黨團主任陳琬惠參選宜蘭縣長，將在年底選舉對上國民黨籍宜蘭縣長林姿妙及民進黨籍宜蘭市長江聰淵，宜蘭縣是繼桃園市之後，第二個藍、綠、白「三腳督」成局的縣市。最新「宜蘭縣長社群熱議人選」網路聲量表現顯示，林姿妙在三人中排行第一，關鍵就在於「防疫成果」，成為她的選戰加分項。

「Social Lab社群實驗室」透過「OpView社群口碑資料庫」，追蹤近1個月內「宜蘭縣長社群熱議人選」話題的網路聲量表現，林姿妙以7739則的網路聲量表現居冠，江聰淵4464則其次，再來是陳琬惠1501則。

「Social Lab社群實驗室」分析，林姿妙4月下旬時宣布競選連任宜蘭縣長，卻因為土地弊案官司讓網友關注，不過還是有人認為「她努力抗疫的精神，令人感動，加油」、「防疫SOP做得最好的」等，力挺林姿妙在防疫上的貢獻。

至於江聰淵秉持著「五不」的競選理念，強調清廉、勤政的重要，這也吸引了不少網友討論，如「（江聰淵）會勤跑基層聽取民眾聲音」、「親自下田了解農民的問題，很用心」等，但江聰淵日前也被翻出，過去曾因盜採砂石入獄一案而留有前科，也遭到許多網友質疑，為選情增添變數。

「Social Lab社群實驗室」指出，陳琬惠則以「選對的人」為口號，要將宜蘭民主聖地的精神重新發揚光大。