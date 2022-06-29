台北新板希爾頓酒店推出「步數換金」暑期限定住房專案，攜手「智慧穿戴領導品牌Garmin」，打出「今天住、退房抵」， 7月1日至8月25日期間訂房、8月27日前雙人入住此專案，下載旅客專屬計步APP紀錄步數，除房價折抵外，入住此專案消費者週週可再享Garmin新款萬元運動跑錶抽獎活動。
吃到飽「Market Flavor悅．市集」，7月限定推出一系列紐奧良料理，享77折優惠，讓消費者度假、享受儀式感的同時也能精打細算省荷包。
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