「紐奧良炸雞翅」特選台灣溫體雞肉，加入主廚特製肯瓊粉醃製後，中高溫油炸！肉食控絕對不能錯過！（圖／台北新板希爾頓酒店提供）

台北新板希爾頓酒店推出「步數換金」暑期限定住房專案，攜手「智慧穿戴領導品牌Garmin」，打出「今天住、退房抵」， 7月1日至8月25日期間訂房、8月27日前雙人入住此專案，下載旅客專屬計步APP紀錄步數，除房價折抵外，入住此專案消費者週週可再享Garmin新款萬元運動跑錶抽獎活動。

吃到飽「Market Flavor悅．市集」，7月限定推出一系列紐奧良料理，享77折優惠，讓消費者度假、享受儀式感的同時也能精打細算省荷包。