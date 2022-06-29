克列緬丘格商場附近的監控攝影機捕捉到俄軍空襲的瞬間，這枚重型飛彈擊中後，附近一切物體瞬間化為齏粉，破壞力實在駭人。

影片剛好拍攝到這枚巨大飛彈的擊中過程，飛彈本體相當長，後方有4片尾翼，中段似乎有大型彈翼，軍事分析師判斷，它應該是Kh-22大型反艦飛彈，它有航艦殺手之稱。

Moment Russian missile destroys Kremenchuk shopping centre

北約Kh-22稱為AS-4「廚房」(Kitchen)，它全長11.6公尺，直徑92公分，彈頭段具有1000公斤的裝藥量，是冷戰時期，前蘇聯打擊美國航空母艦專用的巨型反艦飛彈。由於體型太大，只能由Tu-22逆火、Tu-95熊式這樣的戰略轟炸機所攜帶。

"Absolute terrorism" – says @ZelenskyyUa and publishes a video of a deliberate missile strike on the Kremenchuk shopping center with people inside. Russian propaganda always lies: there is no coincidence, it is a deliberate blow to intimidate the population and mass victims. pic.twitter.com/Gx1f90cMta — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 28, 2022

此前就有分析師警告，當俄國的精準武器庫存快用完時，他們可能會把冷戰時期，對付美軍的舊飛彈拿出來用，Kh-22就是其中一種不應該用在區域戰爭的飛彈。

Tu-22翼下的Kh-22飛彈，與旁邊的工作人員相比較，就知此飛彈的巨大。(圖/deagel)

烏克蘭內政部長莫納斯特斯基( Denys Monastyrsky)表示， 克列緬丘格商場已確定有18人死亡，57人正在醫院救治，但另有21人還下落不明。他判斷這是900 多公斤炸藥所造成的破壞力。