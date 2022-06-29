克列緬丘格商場附近的監控攝影機捕捉到俄軍空襲的瞬間，這枚重型飛彈擊中後，附近一切物體瞬間化為齏粉，破壞力實在駭人。
影片剛好拍攝到這枚巨大飛彈的擊中過程，飛彈本體相當長，後方有4片尾翼，中段似乎有大型彈翼，軍事分析師判斷，它應該是Kh-22大型反艦飛彈，它有航艦殺手之稱。
北約Kh-22稱為AS-4「廚房」(Kitchen)，它全長11.6公尺，直徑92公分，彈頭段具有1000公斤的裝藥量，是冷戰時期，前蘇聯打擊美國航空母艦專用的巨型反艦飛彈。由於體型太大，只能由Tu-22逆火、Tu-95熊式這樣的戰略轟炸機所攜帶。
此前就有分析師警告，當俄國的精準武器庫存快用完時，他們可能會把冷戰時期，對付美軍的舊飛彈拿出來用，Kh-22就是其中一種不應該用在區域戰爭的飛彈。
烏克蘭內政部長莫納斯特斯基( Denys Monastyrsky)表示， 克列緬丘格商場已確定有18人死亡，57人正在醫院救治，但另有21人還下落不明。他判斷這是900 多公斤炸藥所造成的破壞力。
文章來源：Interior minister: No hope to find survivors under debris of Kremenchuk mall after Russian missile strike
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