五星級豬圈？有網友在臉書分享1段8秒影片，影片中是在某養豬場，不過最特別的是，該養豬場內竟然有滑水道，並且有5隻小豬在開心的玩滑水道，其中有1隻滑到一半，竟然展開四肢，像「飛起來」似的落入水池中；網友一見開心的豬隻表示「豬跳水好可愛」、「怎麼感覺牠們的比較好玩」。
一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」發文，並上傳1段8秒影片，影片中可見在某間養豬場內，但此養豬場內竟然有滑水道，在炎炎夏日裡，這5隻小豬開心的衝下滑水道，甚至還有1隻小豬疑似太開心，滑到一半直接展開4隻腳，快樂的跳入水裡，最後1隻小豬則是滑到水道盡頭時，竟然已側身方式入水，又萌又可愛；原PO也在貼文寫下「夏天到了，玩水囉」。
影片一出，引起萬人點讚，還有4千多名網友留言表示「怎麼感覺牠們的比較好玩」、「豬跳水好可愛」、「第二隻上輩子應該是跳水選手」、「我看20幾遍」、「好可愛」、「覺得好可愛，可是他們會不會害怕啊」、「等等就成烤豬了」、「最後一隻笑翻」。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。