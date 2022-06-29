男子拍下某豬圈裡的小豬開心玩滑水道，甚至還有1隻小豬直接飛躍跳水。（翻攝自爆廢公社二館）

五星級豬圈？有網友在臉書分享1段8秒影片，影片中是在某養豬場，不過最特別的是，該養豬場內竟然有滑水道，並且有5隻小豬在開心的玩滑水道，其中有1隻滑到一半，竟然展開四肢，像「飛起來」似的落入水池中；網友一見開心的豬隻表示「豬跳水好可愛」、「怎麼感覺牠們的比較好玩」。

一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」發文，並上傳1段8秒影片，影片中可見在某間養豬場內，但此養豬場內竟然有滑水道，在炎炎夏日裡，這5隻小豬開心的衝下滑水道，甚至還有1隻小豬疑似太開心，滑到一半直接展開4隻腳，快樂的跳入水裡，最後1隻小豬則是滑到水道盡頭時，竟然已側身方式入水，又萌又可愛；原PO也在貼文寫下「夏天到了，玩水囉」。

影片一出，引起萬人點讚，還有4千多名網友留言表示「怎麼感覺牠們的比較好玩」、「豬跳水好可愛」、「第二隻上輩子應該是跳水選手」、「我看20幾遍」、「好可愛」、「覺得好可愛，可是他們會不會害怕啊」、「等等就成烤豬了」、「最後一隻笑翻」。