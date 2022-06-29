北高雄家扶中心主任魏宗胤將退休，同仁充滿不捨。（北高雄家扶中心提供／林瑞益高雄傳真）

北高雄家扶中心主任魏宗胤29日與工作人員提前歡慶北高雄家扶中心35歲生日，但魏宗胤同時也將於7月中旬卸下重擔、光榮交棒。魏宗胤做社工長達39年，同仁對此充滿不捨。

魏宗胤是東吳大學社會系科班出身，39年前因緣際會地進入了家扶基金會擔任社工。他積極關心扶助家庭親子，勇於任事的投入工作，除了獲得家扶基金會的高度肯定，並帶頭於1987年重新創設高雄縣岡山鎮家扶中心（北高雄家扶中心前身）。

一路走來，魏主任帶領中心從5名工作人員，到目前的80名員工；服務家庭親子更從當年不到200戶，到現在超過2500戶4300位孩子；而藉由中心陪伴與服務成長自立的孩子更早已超過1萬2800人。專業服務領域也從早期單純的生活扶助，因應社會需求，擴及寄養、兒少保護、偏鄉學校認養等範疇。

謙虛不居功的魏宗胤說，在中心全體員工多年的共同付出和努力下，才能夠一起將社會的溫暖輸送到有需要的家庭，讓家庭親子見到溫馨的光與熱，也獲得翻轉生命的能量及機會。而自己近40年的社工生涯中，更感謝有無數的認養人、助養人、捐款人及扶幼委員和義工們等許多貴人的無私付出和支持，給了家扶中心助人的力量，也給了受助親子改變的機會。