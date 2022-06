人世間充滿溫情,網路上許多募資平台提供任何正遭遇低谷的人一線生機。不過近期英國傳出有女子踐踏愛心,在網路上謊稱自己罹癌,需要鉅額手術費用,也順利募得超過45,000英鎊(約162萬台幣),事實上卻花在吃喝玩樂,目前遭警方依詐欺罪起訴。

根據英國《獨立報》(The Independent)28日報導,英國東部城市肯特郡(Kent)一名44歲婦女埃爾卡巴斯(Nicole Elkabbas),2018年在群眾募資平台GoFundMe以「妮可需要大家的醫藥費」(Nicole Needs Our Help Treatment)為題,說明正經歷卵巢癌末期,需要一大筆錢支付只有西班牙能買到的特效藥,順道附上一張自己躺在醫院,看起來病懨懨的照片。據悉這張照片其實是不久前,她做完膽囊手術後拍攝的。

募資消息曝光後果然引發熱烈迴響,近700名熱心人士主動出手幫助,金額累積超過45,000英鎊。然而,也陸續遭當事人的友人、醫師揭發,她的主治醫師稱照片是在英國當地醫院拍攝的,而非西班牙,直接戳破所謂因癌症動手術的謊言。

執法人員調查其刷卡紀錄,發現她踐踏700人的愛心,揮霍這筆錢用在看足球賽、賭博、吃高檔餐、買精品包等物質享受。東窗事發後,目前已遭警方依2項詐欺罪起訴,出庭受審時卻矢口否認犯罪,最終僅被判償還5英鎊(約180元台幣)以及2年9個月有期徒刑。