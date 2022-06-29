人世間充滿溫情，網路上許多募資平台提供任何正遭遇低谷的人一線生機。不過近期英國傳出有女子踐踏愛心，在網路上謊稱自己罹癌，需要鉅額手術費用，也順利募得超過45,000英鎊(約162萬台幣)，事實上卻花在吃喝玩樂，目前遭警方依詐欺罪起訴。

根據英國《獨立報》（The Independent）28日報導，英國東部城市肯特郡(Kent)一名44歲婦女埃爾卡巴斯（Nicole Elkabbas），2018年在群眾募資平台GoFundMe以「妮可需要大家的醫藥費」(Nicole Needs Our Help Treatment)為題，說明正經歷卵巢癌末期，需要一大筆錢支付只有西班牙能買到的特效藥，順道附上一張自己躺在醫院，看起來病懨懨的照片。據悉這張照片其實是不久前，她做完膽囊手術後拍攝的。

募資消息曝光後果然引發熱烈迴響，近700名熱心人士主動出手幫助，金額累積超過45,000英鎊。然而，也陸續遭當事人的友人、醫師揭發，她的主治醫師稱照片是在英國當地醫院拍攝的，而非西班牙，直接戳破所謂因癌症動手術的謊言。

執法人員調查其刷卡紀錄，發現她踐踏700人的愛心，揮霍這筆錢用在看足球賽、賭博、吃高檔餐、買精品包等物質享受。東窗事發後，目前已遭警方依2項詐欺罪起訴，出庭受審時卻矢口否認犯罪，最終僅被判償還5英鎊(約180元台幣)以及2年9個月有期徒刑。