澎湃新聞29日報導，大陸央行貨幣政策委員會為下半年貨幣政策定下基調，並加大對通膨的關注。在判斷國內國際經濟形勢時，最新例會在延續「經濟發展面臨需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力」、「外部環境更趨複雜嚴峻」等判斷的同時，還對國際通膨表達了關注，稱「當前全球經濟增長放緩、通膨高位運行」。

中國人民銀行29日發布消息稱，中國人民銀行貨幣政策委員會2022年第二季（總第97次）例會於6月24日在北京召開。

在貨幣政策方面，最新例會在延續第一季「發揮好貨幣政策工具的總量和結構雙重功能，主動應對，提振信心，為實體經濟提供更有力支持，穩定宏觀經濟大盤」表述的同時，提出要「強化跨周期和逆周期調節，加大穩健貨幣政策實施力度」。

相比第一季，第二季例會加大了通膨的關注。會議表示，在國內糧食穩產增產、能源市場平穩運行的有利條件下，保持物價水準基本穩定，同時還提出「統籌抓好穩就業和穩物價，穩字當頭、穩中求進」在信貸投放和流動性的表述上，最新例會延續了第一季「進一步疏通貨幣政策傳導機制，保持流動性合理充裕，增強信貸總量增長的穩定性，保持貨幣供應量和社會融資規模增速同名義經濟增速基本匹配」 的表述，不過不同於第一季，第二季例會沒有提及「保持宏觀槓桿率基本穩定」。

在人民幣匯率和利率政策上，最新例會延續了第一季的提法，同樣強調了「加強存款利率監管，著力穩定銀行負債成本，發揮貸款市場報價利率改革效能和指導作用，推動降低企業綜合融資成本」「保持人民幣匯率在合理均衡水準上的基本穩定」。

最新例會在房地產金融的表述也延續了此前的表述，「維護住房消費者合法權益，更好滿足購房者合理住房需求，促進房地產市場健康發展和良性循環」。