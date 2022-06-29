嘉義市知名嘉樂福夜市旁嘉義縣農會一處倉庫，晚間8點27分不明原因起火。（翻攝自記者爆料網）

嘉義市知名嘉樂福夜市旁嘉義縣農會一處倉庫，晚間8點27分不明原因起火。（嘉義市消防局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市知名嘉樂福夜市旁嘉義縣農會一處倉庫，晚間8點27分不明原因起火。（翻攝自記者爆料網）

嘉義市知名嘉樂福夜市旁嘉義縣農會一處倉庫，晚間8點27分不明原因起火，由於緊鄰夜市，引發民眾高度關注，嘉市消防局出動大批人員前往搶救，8點48分雖說火勢已獲得控制，但火勢仍十分猛烈，且建物恐有坍塌之餘，現場撲救行動還在進行中，粗估燃燒面積約500平方公尺，無人受困。

嘉市消防局指出，晚間8點27分獲報嘉福夜市大魯閣打擊場旁工廠火警，到場時水泥倉庫已全面燃燒，據承租人表示倉庫是向縣農會承租，主要是放生活百貨類的塑膠用品，目前消防人員還在撲滅中。