前民進黨立委郭正亮。（資料照片）

對於有最新民調指出陳時中僅獲得18％的支持，前民進黨立委郭正亮披露，民進黨不是對陳時中多強有信心，而是對操盤有信心。

根據TVBS民調中心27日公布的台北市長選舉支持度民調結果，國民黨蔣萬安為39%，台北市副市長黃珊珊增至24%，衛福部長陳時中則是降至18%。

郭正亮在朱學恒的直播中分析，台北市綠營跟中南部不太一樣，他們會分得比較精準，因為這是地方選舉，無關統獨、無關台灣前途，「所以不要用抗中保台來壓我，聽了會很賭爛」，這就是廣義的淺綠，意識形態沒那麼重。

郭正亮強調，很多人都認為，這三個人都提名之後，綠的支持者就會回流，「錯！這個判斷一定是錯的！」防疫的議題會讓部分的淺綠回流不過去。

不過，郭正亮也直言，民進黨對陳時中的信心在哪裡？就是連四大公投都可以逆轉，信心的基礎就在這裡。等到民進黨全面介入輔選，就可以把陳時中拉上來。民進黨不是對陳時中多強有信心，而是對操盤有信心。