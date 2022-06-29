台灣鳳梨遭中國大陸禁止進口後，日本鼎力相助訂購，卻傳出品質不佳問題，導致形象受損，今年5月才發生「黑心鳳梨」事件，未料近日又傳出，大批送往日本孤兒院的台灣鳳梨，整批發霉爛光，嚇得訂購的在台日人不斷道歉。

根據《自由時報》報導，台南市日本人協會理事長野崎孝男採購上千公斤鳳梨挺台灣農民，今年他再度訂購一大批愛心鳳梨，跨海送到日本孤兒院，沒想到今天院方打開發現，裡面的鳳梨早已發霉爛掉。

野崎孝男表示，得知事件當下他相當傻眼，一一致電孤兒院道歉，承諾下月還會補寄，這批發霉鳳梨就先作廢。他坦言，自己非常遺憾，日本代理老闆也嚇一大跳，呼籲台灣農產品品管務必要做好。

台灣今年外銷日本的鳳梨問題頻傳，品質參差不齊，出現黑心、害蟲等問題，大大打擊台灣鳳梨信譽。在地業者指出，台灣鳳梨更是一度供過於求，加上品質問題，在日本市場價格暴跌，從1顆700日圓跌落到100多日圓。當時農委會主委陳吉仲回應，會有黑心狀況問題出自塞港造成冷鏈時間過長，會要求出口業者和進口業者溝通。