俄烏戰爭使全球糧價走高而增加通膨壓力，但亞洲主食為稻米並且為重要產區，未受戰爭影響而供應充足令價格穩定，亞洲開發銀行指出這是亞洲通膨壓力相對低的主因。

世界銀行指1月到6月中期間，全球玉米與小麥價格各大漲27％和37％，但米價因供應量極充足而下跌約17％。

稻米去年豐收令今年米價低於去年，為極少數不漲反跌的糧食商品。

聯合國糧農組織（FAO）指中國、印度、孟加拉、印尼、越南和泰國等稻米生產大國豐收，讓去年全球稻米總產量達5.21億公噸創新高，估計今年產量5.2億公噸。

美國農業部資料指全球稻米逾80％產量與食用量集中南亞、東南亞和東亞等地區。

烏克蘭是小麥、玉米和植物油等重要出口國，但戰爭令相關出口中斷，衝擊許多以麵包為主食的國家。加上汽油、飼料和肥料等漲價，使黃豆和雞肉等價格更高，讓全球飢荒問題變嚴重。

FAO市場貿易部副主任施密德柏（Josef Schmidhuber）指稻米是目前穩定全球糧食安全的重要支柱。

FAO指伊朗和伊拉克加快採購海外稻米，並估計非洲今年進口稻米量年增10％至1,940萬公噸創新高。

亞洲開發銀行指開發中亞洲地區5月通膨率年增幅度略高於4％，為美國與歐元區約一半，僅拉美與撒哈拉以南非洲的約四分之一。亞洲通膨率相對低的部份原因是米價穩定。

儘管肥料與燃料價格高漲，但許多亞洲國家向稻農提供大量補助來穩定產量。

但米價走低可能影響長期供應。日本農林水產省最近調查發現，愈來愈多稻農準備改種價格不斷走高的小麥與黃豆。

印尼也出現類似狀況。當地農民抱怨肥料等價格皆漲，唯獨米價不漲反跌，因此開始改種其他農作物。