金鐘迷你視后陳孝萱近年作品量較少，上部戲劇是客串演出中天《腦波小姐》，其他時間大部分放在公益和兒子身上，所幸有開啟社群帳號，讓粉絲能稍微得知女神的近況。陳孝萱最近罕PO一張和狗的合照，51歲的狀態保養得宜，而她也分享32歲時登台表演的辣照，重現當年的風情萬種。

陳孝萱日前來到磺港漁港附近的餐廳，看到店犬Pocky非常開心，笑說：「超乖的黃金，忍不住一直騷擾牠」，並分享她和Pocky的合照，畫面中，陳孝萱戴著漁夫帽和口罩，身穿白色短T和牛仔藍細肩帶洋裝，打扮風格跟時下年輕人無異，且皮膚狀態和身形都維持得很好，看不出年過半百。

此外，陳孝萱也在臉書分享32歲上台演奏鋼琴的舊照，不好意思地說：「突然跳出2003年的老照片，為了某次出席的活動，急就章練了一首曲子，完全忘光光！」照片中，她將黑髮盤起，露出化著彩妝的漂亮臉蛋，身穿紅色光滑材質的細肩帶長禮服，背部大挖空的設計，讓無瑕美背完整露出，氣質又超有女人味的模樣，讓網友紛紛留言讚爆：「妳真的是才貌雙全啊！」、「不管何年何時都那麼有自信，有自信的人最美」、「美得不可一世」，陳孝萱則謙虛地回應：「有打扮加上重點⋯⋯還年輕」。

淡出螢光幕的陳孝萱，照樣將生活過得精彩，她最近為了臺北長跑扶輪社第二屆社慶，難得上台熱舞，影片中，陳孝萱戴著白色棒球帽，身穿藍色系休閒服，與其他團員們賣力地完成各種舞步；至於為何只有她戴口罩，她解釋：「因為沒打疫苗，只好全程蒙面上陣」，並感謝編舞老師的教導，讓他們可以完美地演出。