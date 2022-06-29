圓展科技（3669）29日宣佈捐贈新北市政府50台4K視訊會議系統AVer VB130（總市值約120萬元），提供各局處室與轄下公營機關團體使用，協助市府強化遠距溝通效率，提供更多便民服務。

疫情當前，遠距溝通與混合辦公成為必然的趨勢。總部位於新北市土城區的圓展科技，深耕視訊會議產業多年，了解工欲善其事必先利其器，特別捐贈50台視訊會議系統VB130給新北市政府，協助市府打造完善且高效率的行政溝通環境。VB130擁有4K超廣角鏡頭，配備AI智能感光照明、噪音隔絕與自動追蹤技術，能有效提升視訊會議品質。

圓展總經理許起裕表示，圓展科技身為新北在地企業，很榮幸能藉由此次捐贈盡一份心力，以實際行動落實ESG企業社會責任。未來圓展將持續推動資訊科技的創新，期望透過優質的視訊會議產品與服務，協助更多機關團體建構高效率的遠距溝通環境。

圓展指出，全系列雲端視訊會議解決方案安裝簡易，隨插隨用，另獲得包含Zoom、MicrosoftR Teams、Skype for Business、Google Meet等主流視訊軟體平台認證或推薦，可提供與會者流暢的視訊與會議協作體驗，並滿足大中小等多元會議空間需求。