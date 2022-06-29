Sources: Freddie Freeman, who has told friends he's angry with how his free-agent negotiations played out, is changing representation, away from Excel. He is currently listed as being self-represented. — Buster Olney (@Buster_ESPN) June 28, 2022

洛杉磯道奇一壘手弗里曼（Freddie Freeman）前幾日重返老東家亞特蘭大勇士主場，賽前大螢幕播放對他的致謝影片，全場球迷鼓掌喝采，可能讓弗里曼再度後悔離開勇士了。美媒ESPN記者在29日爆料，弗里曼對於季外和勇士續約失敗而感到憤怒，決定開除他的經紀人！

弗里曼2007年選秀次輪被勇士挑中，2010年升上大聯盟，隔年在國聯新人王票選第2名，僅輸給自己同梯的隊友金柏若（Craig Kimbrel）。此後弗里曼成為勇士核心成員，2013年首闖明星賽，2020年縮水球季獲選國聯MVP，並在2021年摘下世界大賽冠軍（1995年以來首冠）。

沒想到奪冠那天也就是弗里曼與勇士分手的時刻（成為自由球員），他沒有接受勇士5年1.4億美元的重簽價碼，最後勇士從運動家換來一壘手歐森（Matt Olson）並續約8年1.68億美元，宣告結束了「弗里曼時代」。

雖然弗里曼的經紀人幫他簽到道奇6年1.62億美元，但其中5700萬美元是延後付款，他要到2040年才能領完，算上加州當地的高稅率，這個合約其實比勇士給的還要少。

弗里曼隨後透過大聯盟記者公開聲明，他正試圖修補與經紀公司Excel Sports Management之間的關係，目前情況不太穩定，之後會提供外界更多訊息。弗里曼沒有直接證實開除經紀人，不過據報導他已經送出終止契約關係的要求。