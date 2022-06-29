環島旅行是不少人想完成的夢想之一，如果不開車用步行的話，成本與挑戰性更大。就有民眾在路上直擊，一名15歲少年徒步環島，上前攀談才知道少年是為了「帶阿嬤完成環島夢」，還揹著過世阿嬤的相片，故事曝光也感動上萬名網友。

一名網友今天在臉書社團「爆料公社」發文表示，自己和妻子早上參加完至親的告別式，南下轉往墾丁的路上，天空正下著大雨，卻有一名15歲小朋友正在走路環島，因此上前關心他的狀況。一問之下才知少年環島的目的，是要帶著已故阿嬤一圓環島夢。

少年背包上掛著貼有阿嬤照片的小看板，手寫上「15歲的環島夢，帶著阿嬤去旅行！」少年透露，阿嬤是這一、二年過世，因為阿嬤在世時很少出去玩，決定從台南家裡帶阿嬤出來環島，也覺得「阿嬤一直都在」。一席話讓原PO聽了很是感動，原本想載他一程，但少年婉拒，堅持要用自己雙手雙腳努力完成這個夢想。

貼文曝光後感動上萬名網友，紛紛留言祝福少年、替少年打氣，「加油，祝平安歸來」、「加油喔！阿嬤與你同在」、「沿途有看到這位弟弟的鄉親們，替他打氣一下」、「好感動，祝福孝順的弟弟旅途平安」、「好勇敢的孩子，要注意安全唷」，也有人指出，「會這樣做不管徒步或騎車甚至開車環島，這都是對逝去者的一份執念與念想，也是一份心意，都讓人很感動。」。

環島計畫受到廣大關注，少年也在貼文留言發表4點聲明，強調不希望被打擾。

1.我不是弱勢：在徒步環島途中的任何經費都是由家人全數支持的，家中的環境也是小康並不是經濟弱勢。

2.我不希望各位到處問我的位置，如果有緣分相遇我們會遇見的。

3.現階段若想看到我的動態，麻煩追蹤我的instagram

4.如果有拍到我的動態煩請不要傳到公開社團，也麻煩當天晚上在（再）傳送。

少年最後也表示，「感恩各位願意支持我，我只是一個普通的學生，我不需要被關懷，資源應該留給更需要的人。」