國民黨徵召黨智庫執行長柯志恩選高雄市長，現任民進黨高雄市長陳其邁暗酸「遠來是『客』」。國民黨發言人黃子哲反擊，前高雄市長陳菊是宜蘭人，謝長廷是台北人，陳其邁等於連這二位「前客」一併酸，大逆不道，沒在顧政治倫理。

黃子哲表示，柯志恩在屏東長大，高雄也曾是生活圈，對當地熱情早有領略，北漂後如今要返鄉為高雄鄉親打拚，陳其邁雖沒像在立院質詢時張牙舞爪用「我是恁爸爸」招呼，已相當值得肯定，但連自己政壇前輩都暗酸真的很不「暖」。