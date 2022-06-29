彰銀今日召開法說會，彰銀表示，受到央行與各部會管控措施，房市、建商開發需求將有所降溫，房貸的部分仍聚焦自住、優質客戶和首購族為主，今年仍會微幅成長。

彰銀公告今年前3月稅後純益為23.77億元，較去年同期增加22.16％，每股稅後純益(EPS)0.23元；而隨著央行升息，對於彰銀利差具有相當的幫助，今年第一季的存放利差較去年增加4個基本點；而NIM也增加5個基本點，今年前五月的獲利更較去年同期成長3成。

展望今年的表現，彰銀認為，雖然全球面臨俄烏戰爭、通貨膨脹等因素，但是國內的科技廠商仍有擴大投資計畫，維持出口動能，預期景氣穩定成長。

要注意的是，國內半導體產業多偏向樂觀，惟要關注近期庫存水位逐漸升高疑慮；房市受到央行升息和各部會管控措施，房地產、建商開發應會降溫。

至於房貸的業務，彰銀將聚焦首購、自住和優質客戶為主，所以升息與打炒房的措施對彰銀的房貸影響有限，今年仍會較去年微幅成長。