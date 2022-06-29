陳孝萱（左）和何篤霖今錄節目《王牌諜對諜》之前分享近況。（鄭宜熏攝）

陳孝萱、何篤霖今（29日）錄超視《王牌諜對諜》，兩人錄影前受訪分享近況，陳孝萱表示前陣子有客串一些戲，另一部因疫情延至8月，閒暇之餘還有在做公益；何篤霖則透露最近想斜槓做電商。

陳孝萱說高一的兒子「鐵弟」7月將放假返台，先前在英國無症狀確診康復，但一旁的何篤霖卻關心問，有心理準備未來會有個英國媳婦嗎？她回：「我OK，因為我沒有女兒，所以我希望會把她當女兒看待。」不過兒子還沒交女友，陳孝萱笑稱疫情關係，需保持社交距離，兒子不方便與女同學們培養感情。

陳孝萱在疫情尚未大爆發前，曾陪兒子到英國辦入學，何篤霖建議她應該在當地談異國戀，可以省兒子的房租費。不過，陳孝萱2019年爆出和咖啡店老闆柳建名熱戀，問及目前感情狀況，她靦腆認了還是同一個。

何篤霖自曝因疫情每天擔心確診做惡夢，除了買菜、遛狗、錄影，沒事就在家追劇，已追到沒劇可追，到處問人有什麼戲好看。尚未確診的他自稱「運氣還不錯」，搞笑說：「如果這陣子一直維持『一條線』，可以撿到很多『二線』的通告。」

他是圈內有名的包租公，最近訪問到有來賓做電商，突然也想斜槓嘗試看看，但問他要賣哪類商品，他說不知道也不懂，「想賣好玩的，或是跟人家聊天，想學（電商）到底是什麼。」笑說打算找人喝咖啡了解一下。