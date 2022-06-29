45歲前美女主播陳海茵2020年因身體亮紅燈休息，後來決定正式離開主播台，隔年宣布與設計師先生帶著女兒一起飛到美國生活；之前她回台過年，還曾被網友嗆「別回來害人」，讓她無奈說若不是想家，誰願意花這麼多錢舟車勞頓？陳海茵在鏡頭前始終保持凍齡的優雅外型，沒想到她今(29日)突然PO出蕁麻疹發作的照片，甚至說「癢到呼吸困難」，只見手腳原本雪白的肌膚呈現大片紅腫，令人怵目驚心，網友紛紛表達關心。

陳海茵過去擔任新聞台主播，一向都以光鮮亮麗形象播報，即便離開主播崗位，平日在社群分享的也都是優雅美照。沒想到陳海茵今(29日)突然PO出她蕁麻疹發作的「驚悚照」，只見她原本應該白皙透亮的肌膚，竟然在手臂肘窩及大腿處浮現大片紅腫，怵目驚心令人不敢置信是女神主播的膚況。

陳海茵寫道：「最近壓力大、尋麻疹發作！癢到呼吸困難、急診治標不治本，謝謝醫師的照顧，雞尾酒療法、加上躺高壓氧艙，讓細胞含氧量提高、晚上比較好睡，健康才是最重要的！」畫面中的陳海茵穿著藍色海灘風短袖衣褲，汽車方向盤下的大腿浮腫得相當嚴重，顯然需要專業治療才能解決症狀。網友心疼美美的阿海主播竟然受此折磨，紛紛慰問：「早日康復～ 辛苦了」、「高壓氧會有幫助嗎」、「靜好歲月！加油」。

陳海茵蕁麻疹發作時會癢到呼吸困難，需要求助於專業醫學團隊治療。（圖／取自陳海茵IG）

陳海茵雖然離開主播台2年，回歸家庭照顧孩子和自身健康，但她之前看到2年前的動態回顧有感，雖光鮮亮麗卻也覺得陌生；陳海茵說現在每天素顏做自己，充滿感恩與珍惜，女兒看到她濃妝豔抹的照片還問她：「又要去電視裡嗎？」，並抱著媽咪撒嬌說：「不行！我要媽咪陪我、拜託啦...」，這種幸福讓她十分能享受當下的生活。