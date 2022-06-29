為了朋友的一句話，你敢豁出去到什麼程度？一名男子分享，自己數年前因為和朋友打賭，於是穿著恐龍裝搭乘台鐵到花蓮，結果朋友們也穿著恐龍裝到火車站接應，引發網友熱議。

原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」PO出照片和影片，表示是「幾年前男孩們的熱血」，原來當時朋友們提議，如果原PO敢穿恐龍裝坐火車回花蓮，一行人就到車站接風，結果他照做後，朋友也真的實現承諾，讓他感嘆「男人的浪漫就是那麼容易」，同時也感謝當時一名台鐵女性工作人員一邊偷笑、一邊幫他拖行李。

仔細一看影片可以發現，原PO和幾名朋友一同穿著恐龍裝現身，造成現場一陣轟動，路過民眾紛紛予以側目，更好笑的是，原PO踏出車站、發現怎麼少了一隻恐龍、四處找不到時人，才發現原來對方被一位小女孩要求一起合照。

對此，許多網友紛紛笑說「超鬧的」、「最新豐年祭的服裝」、「能夠不分時間場合一起耍白痴的絕對是真心的朋友！」、「太帥了！可以再熱血一次」、「我也需要恐龍朋友」、「所以是怎麼上火車的？」、「看到一隻還沒什麼，結果一出站看到三隻立馬噴笑」。