烏克蘭總統澤倫斯基要求北約提供現代武器和更多金援，並表示對抗俄羅斯入侵的每月費用約為50億美元；俄國鋁業巨擘表示，莫斯科以軍事攻勢摧毀烏克蘭將是錯誤。

● 保衛烏克蘭 澤倫斯基要求北約供現代武器和金援

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）29日告訴北大西洋公約組織（NATO）各國領袖，烏克蘭需要現代武器和更多金援來對抗俄羅斯入侵。他認為保衛烏克蘭對抗俄國入侵的每月費用約為50億美元。

澤倫斯基透過視訊在馬德里舉行的北約峰會上說：「我們需要破除俄國的火砲優勢…我們需要更多的現代系統、現代火砲。」

澤倫斯基說：「俄國每天仍會收到數十億美元，並將這筆錢用於戰爭。我們有數十億美元的赤字，我們沒有石油和天然氣來填補這個缺口。」並補充說烏克蘭每個月需要約50億美元用於國防。

● 俄權貴罕見反戰 鋁業富豪：出兵毀烏克蘭是大錯

俄羅斯鋁業巨擘德里帕斯卡（Oleg Deripaska）28日說，俄羅斯以軍事攻勢摧毀烏克蘭將是一個「巨大的錯誤」。這是一次罕見來自俄羅斯商業菁英的指責。

德里帕斯卡在莫斯科一場罕見的記者會上說：「摧毀烏克蘭合乎俄羅斯的利益嗎？當然不是，那將是一個巨大的錯誤。」

他多次重覆「巨大的錯誤」一詞，並稱莫斯科進攻烏克蘭為「戰爭」，這個詞在俄羅斯實際上是被禁止的，俄羅斯當局堅稱他們正在烏克蘭這個親西方的國家進行「特別軍事行動」。

● 英相強生：如果蒲亭是女人 就不會有烏克蘭戰爭

英國首相強生（Boris Johnson）表示，如果俄羅斯總統蒲亭是女人的話，他就不會入侵烏克蘭，並認為這場戰爭是「男子氣概有毒的完美例證」。

英國「衛報」（The Guardian）報導，強生在德國南部艾爾莫城堡（Schloss Elmau）舉行的七大工業國集團（G7）峰會後接受德國媒體採訪時表示，俄國總統的性別是導致衝突的一個因素。

強生告訴德國第二電視台（ZDF）說：「如果蒲亭（Vladimir Putin）是個女人，顯然他不是，但如果他是，我真的不認為他會發動一場瘋狂、大男人主義的入侵和暴力戰爭。」

● 俄軍飛彈轟商場畫面曝光 澤倫斯基籲UN派員察看

烏克蘭一座購物中心遭飛彈攻擊，但俄國堅稱他們瞄準的是附近的武器庫，對此烏克蘭總統28日在聯合國安理會發表談話時，呼籲聯合國派員到事發現場一探究竟。

烏克蘭總統澤倫斯基身穿招牌橄欖綠上衣，在基輔以視訊方式發表談話，呼籲包括俄羅斯在內的聯合國安全理事會成員，為至今為止在俄烏戰爭中罹難的人默哀1分鐘。

在談到27日那場至少造成18人喪生的攻擊時，澤倫斯基說：「我建議聯合國派一名特別代表，或由聯合國秘書長親自前來…這樣聯合國就能獨立查明相關訊息，並確定這確實是俄國飛彈攻擊造成的。」

● 控中國5家企業支援俄軍侵烏 美列入貿易黑名單

美國拜登政府28日以據稱支援俄羅斯軍事和國防工業基地為由，將5個在中國的企業列入貿易黑名單，以展示對莫斯科入侵烏克蘭實施制裁的力量。

路透社報導，監管黑名單的美國商務部指出，這些被列入目標的企業在2月24日以前曾供應項目給俄羅斯「受關切的實體」，這些企業「持續與俄羅斯上市實體和受制裁方有供應方面的合約往來」。

此外，根據聯邦公報，美國商務部也將俄羅斯、阿拉伯聯合大公國、立陶宛、巴基斯坦、新加坡、英國、烏茲別克和越南等國31個實體列入黑名單。在上述共36家企業中有25家在中國有業務營運。