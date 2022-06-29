大陸國台辦發言人馬曉光今宣稱，中華人民共和國已於1949年10月1日取代中華民國成全中國唯一合法政府，享有對台灣主權。國民黨晚間嚴正聲明，表示「中華民國一直是主權獨立國家、中華人民共和國從來就沒有統治過台灣」。

國民黨批評，國台辦的說法不但傷害台灣人民的感情，且不利於兩岸關係的和平發展。

國民黨表示，中華民國自1912年以來一直是主權獨立國家，至今已111年，並依照《中華民國憲法》持續在台澎金馬自由地區實踐民主憲政、保障自由與普世人權，得到海內外華人與世界各國的支持與認同。

國民黨指出，中華民國從1945年10月25日起，即在法律上與事實上行使對台灣領土主權，並得到各國尊重與承認；此一恢復主權事實，於民國1952年4月28日中華民國與日本簽訂《中日和約》得到確認，與中華人民共和國毫無關係，「中華人民共和國過去和現在沒有一天統治過台灣」。