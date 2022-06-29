大陸金融界有「私募魔女」之稱的半夏投資創辦人李蓓，近期在公司官方微信公開徵友引發各界熱議。李蓓提出多項徵友條件，包括受過比較好的教育（985以上大學或海外同等）、年齡20到50歲，身高178cm以上，顏值在人群中前20%等。對此業內褒貶不一，有人認為是真性情的表現，但也有人認為用官方帳號發個人訊息不妥當，有炒作的嫌疑。

根據陸媒報導，李蓓在徵友條件中提到，「年齡20-50，身高178cm以上，顏值在人群中前20%。身材勻稱身體健康，自信自愛氣質陽光」，同時還要受過比較好的教育，至少要985以上大學或海外同等。985大學為1998年5月4日，江澤民在北京大學百年校慶講話中，提出大陸要有具有世界先進水平的一流大學。

李蓓文中寫道，「你是一個理性客觀平和的人，不憤青不情緒化。你有一定的智慧，有遠見或洞見，不隨波逐流。你有自己熱愛的事業，專業或愛好，並能夠持續自我驅動，為之持續努力，因此，你的眼睛裡有光」。李蓓補充，每一句話都很重要，需要滿足。

李蓓期望兩人的相處之道，「我希望兩個人的關係是平和溫暖的：各自堅持自己的事業或專業，了解對方的偏好和需求，默默給一些對方真正需要的陪伴、安慰、照顧和支持。不要自我為中心，不過多要求對方，不宣洩情緒，不炫耀式戀愛，不要搞得動靜很大」。

李蓓文末強調，她對收入、財富或家庭背景等都沒有什麼要求，對年齡要求也很寬鬆，因為她認為這些並不重要，只要互相理解尊重包容就可以。不過她也坦言，其他的要求確實很高，有段時間沒有合適的人很正常。

文章曝光掀起廣泛討論，業內對此褒貶不一。有人認為李蓓的徵友坦率真誠，是真性情的表現；但也有人則質疑，在自己公司官方微信發布這種個人訊息不妥當，存在炒作嫌疑。

李蓓於2005年至2007年先後在北京大學拿到金融學學士、碩士，畢業後曾任投資經理、投資總監及基金經理，擁有10年基金管理工作經驗，在2015年成立半夏投資。李蓓和前夫在2017年離婚，當時她還為此發公開信，解釋是價值取向的不同。

半夏投資創辦於2015年，管理規模目前在50到100億之間，旗下共有46檔基金，李蓓管理11黨，由其擔任基金經理的「半夏宏觀對沖」，自2017年底成立以來累計收益超過200%。