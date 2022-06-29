公視將經典兒童節目《水果冰淇淋》主持人水果奶奶轉為3D動畫角色，於今年初推出動畫電影《妖果小學–水果奶奶的大秘密》受到廣大迴響，7月1日晚間6點於公視頻道播出影集版。水果奶奶笑說，很期待透過角色IP化開創出不同作品繼續為孩子說更多故事，也溫情喊話：「電影上映時正好遇到疫情，很多孩子可能因此沒能進電影院觀賞，這次請大家把握機會和奶奶一起去冒險！」

公視節目部副理、《妖果小學》製作人林瓊芬指出，水果奶奶是從公視1998年開播以來就陪伴著兒少觀眾的經典人物，在邁入第25週年的7／1開台日播出角色IP動畫影集別具意義，除了有13集更完整內容，也加碼公視頻道獨有的BONUS，邀請同樣受孩子們喜愛的小岳哥哥來錄製，「我們安排了一場人類妖怪見面會，就像〈哈利波特〉奇幻的九又四分之三月台一樣，這集是十三又四分之三集！」

受邀錄製影集版特別篇的小岳哥哥自曝奶奶和外婆都在小時候就離開，水果奶奶的存在感覺像是補足了曾經缺少的祖孫情，「雙魚座就是愛幻想，有時候都會想像我阿嬤會不會像水果奶奶這樣呢？」提及電影上映期間曾協助多場活動，也才有機會見到水果奶奶本尊，直呼：「我當下覺得超級感動的！」

小岳哥哥笑說，雖然錄製特別篇時是自己一人在棚內自嗨做訪問，然而日前跟著水果奶奶、庫倫、嘎嘎大偶到處跑宣傳，已經對這些動畫角色有更深一層的認識，「每個小妖的個性在我心中都很鮮活，就好像是身邊的朋友變成大明星一樣。請大家影集追起來，而且要看到最後唷！」

《妖果小學–水果奶奶的大秘密》描述水果奶奶誤闖不為人知的妖怪結界，並意外成為妖果小學堂的新老師；然而繽紛美麗的妖怪世界並不平靜，伺機而動的巨魔妖數度攻擊眾人，小妖們則與水果奶奶攜手對抗，試圖阻止毀滅妖界的末世預言。

《妖果小學》聯名授權改編Switch遊戲實體片7月13日起開始預購，並與HTC VIVERSE和哇哇科技跨領域結合推出全球限量版「妖果小學NFT」，可於ibon機台、ibon售票系統以及 Market by VIVERSE購買NFT神秘盒，共有10款不同設計；此外搭配本次預購活動將免費贈送另外2款限量紀念款NFT，歡迎號召親友合作闖關，組建屬於自己的小妖戰隊，搭上元宇宙的風潮。