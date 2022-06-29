G7才剛落幕，緊接而來北大西洋公約組織（NATO）峰會今天(28)正式登場，等待各國領導人進場時，媒體餐廳提供得一道「俄式沙拉」卻意外熱銷，可以說是人人搶吃。據悉這是道地歐洲菜，廚師結合外交巧思，背後寓意象徵吃掉俄羅斯。

"#Russian salad at a #NATO summit? I'm a little surprised by that choice of dish."

Instead of 'raising eyebrows' on the daily crimes that are committed in #Syria, #Palestine, and #Yemen, international officials were bemused to find that dish on the top of the menu.#Russia pic.twitter.com/QV7lids8bZ — Al Mayadeen English (@MayadeenEnglish) June 28, 2022

2022年北約峰會被視為具歷史性和變革意義的國際事務，地點選在西班牙首都馬德里召開。BBC報導指出，除了外界關注的俄烏戰爭成為討論主軸，瑞典、芬蘭的入會資格、對中國大陸的戰略安全策略也將納入重點。

路透社報導，就有眼尖的記者和官員發現，等待各國領袖的道來時，餐廳提供一道由馬鈴薯、紅蘿蔔、碗豆、醃黃瓜、洋蔥、雞蛋等食材，混合美乃滋、黃芥末、鹽、胡椒的「俄式沙拉」竟供不應求。報導也公開了菜單，可以看到前菜的部分，第一行大大寫著Potatoes salad Russian style的字樣，要價8歐元(約250元台幣)。

Olivier ("#Russian salad") became the main hit in the menu of the restaurant serving the #NATO summit in Madrid. Spanish TV reports that his presence raised questions - but sold out in the blink of an eye 😄 pic.twitter.com/6cdh5YV4T8 — Oo ps (@Oops83813088) June 29, 2022

西班牙媒體記者羅培茲（Iñaki López）表示，「竟然在北約峰會看到俄羅斯沙拉?我對這道菜感到驚訝…」

北約認定俄羅斯為直接威脅，因此這道菜的出現也引起與會嘉賓熱烈討論，稱如此巧妙性的外交想法莫非暗示「大口吃掉俄羅斯」的意味。

「俄式沙拉」是俄羅斯相當傳統的道地沙拉，蘇聯時期常見於節慶晚宴上，在當地又被稱為「奧利維耶沙拉」，多年流傳至今已盛行中歐、東歐等地。