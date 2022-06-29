日本男神小栗旬當年演出《流星花園》男二「花澤類」，讓他成為當代最受歡迎男星之一，活躍於影視圈，在2012年白色情人節宣布和女星山田優結婚，造成萬千少女都心碎，婚後還育有3個孩子，給人愛家好男人形象；最近小栗旬唱歌裸照被瘋傳，形象瞬間崩塌，更被挖出曾公開露骨形容女兒屁股的影片，網友直言「反感」。

網路上瘋傳日本男神小栗旬拿著麥克風嗨唱，身上卻近乎全裸，內褲脫到腳邊，重點部位則被用一個「禁」符號遮住，後方甚至還有女性朋友，粉絲全都看傻，更指出「無論那女的和小栗旬有沒有關係，他脫成這樣都太誇張了」、「到底玩多大？」、「沒辦法想像……我童年最想嫁的男神原來是這樣」。

最近小栗旬唱歌裸照被瘋傳，形象瞬間崩塌。(圖/ 摘自微博)

在裸照瘋傳後，又有網友挖出小栗旬昔日上綜藝節目，已經和山田優生下大女兒的時期，他被問到看異性是否特別關注屁股，當下傻笑說「最佳屁股絕對是我女兒的」，接著用手比劃女兒的屁股，從沒穿褲子到穿上後是怎樣，肉溢出來的狀態讓他「能看一整天」；有網友認為形容地太露骨，就算是爸爸角度也不太妥當，但還是有粉絲跳出來緩頰，「這時候女兒很小吧，通常是不帶性的濾鏡」。

小栗旬被挖出曾公開露骨形容女兒屁股的影片，網友直言「反感」。(圖/ 摘自微博)

小栗旬和山田優婚後陸續生下3個小孩，除了老大有公布性別是女兒外，都不曾透露小孩相關資訊，僅只知道老二在日本出生，老三則是在小栗旬進軍好萊塢舉家搬到美國後，山田優不便搭機，最後在2020年4月生下，還曾傳出小栗旬為此喜極而泣。