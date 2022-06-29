38歲日本男星小栗旬和36歲女星山田優結婚10年，育有3名子女，是演藝圈著名的銀色夫妻，想不到小栗旬疑婚內風流的不雅照外洩，引起外界震驚。

日本時尚品牌前社長東谷義和，過去在娛樂圈人脈廣闊，聽過不少八卦，轉行當YouTuber後，他不斷公開爆料明星的醜聞，像日本戲劇男神綾野剛就被踢爆男女關係混亂，還疑似流出多張露鳥的床照，導致形象毀滅。現在他又將砲口瞄向小栗旬，29日在社群平台公開對方的不雅照，可以看到小栗旬拿著麥克風唱歌，身上卻脫得只剩一條內褲卡在大腿，旁邊還坐著一位長髮妙齡女正在整理衣物，該女的另一側也有一人，加上攝影者，至少有4個人在場。不過，東谷義和很快地將照片撤除，但早遭到網友截圖、廣傳。

東谷義和公開小栗旬的不雅照。（圖／翻攝自東谷義和 推特）

東谷義和公開小栗旬的不雅照，但已刪除。（圖／翻攝自東谷義和 推特）

日本網友看到該張不雅照後，紛紛認出拍攝地點應在廣島的某間度假村，而過去也早有業者爆料，很多藝人都在這個度假村「做這種事」。

小栗旬曾演過《花樣少年少女》、《熱血高校》、《銀魂》等經典日劇，帥氣的外型和精湛演技圈粉無數，2008年主演《貧窮男子》時，他跟劇中演員山田優交往，4年後於白色情人節登記結婚，至今已攜手近14年，2年前更低調地迎接第三胎，組成一家五口的幸福家庭；小栗旬曾多次在節目中誇讚太太的好：「我對我太太的第一印象，覺得她活潑又熱情奔放，應該是很喜歡到處玩的人，沒想到她其實都宅在家裡，而且擅長做家事，很感謝她把家裡打理得那麼好，讓我沒有後顧之憂。」未料今日卻流出不雅照，令人訝異不已。