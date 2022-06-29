電視不再僅是家中擁有娛樂功能的家電，更能是點綴居家美學，打造更融入家中設計，甚至讓家成為畫廊、個人智慧管家的好幫手，LG今（29日）就推出了全新多個電視系列的新機種，品牌表示今年上半年就銷出4萬台電視、達到20%營業額成長，當中尤以65吋OLED電視最為熱銷，反映消費者對於更高階的電視機種需求漸增。

LG OLED 4K AI語音物聯網電視 G2系列，共有55吋、65吋、83吋及97吋 4款尺寸，定價9萬9900元起。（LG提供）

LG StanbyME閨蜜機，主打在家中不受線材限制，能到處移動使用，自2月上市以來就銷出4000台之多，定價3萬2900元。（LG提供）

像今年全新的Z2尊爵系列、G2零間隙藝廊系列與C2極緻系列機種，均主打輕盈、薄、亮度三大特色再提升，G2與C2系列更採全新OLED evo面板，搭載第五代α9 AI處理器與智慧增亮引擎，亮度可提升20%-30%以上，還有AI動態色彩調節技術Pro能創造更寬的色域與對比，配上杜比視界IQ與杜比全景聲，音效升級到模擬7.1.2聲道，以打造頂級的觀影享受。另外還有極致的LG QNED電視系列，結合Quantum Dot量子點增豔及NanoCell一奈米控色二合一面板，使色彩呈現更加飽滿與精準、100%色彩容量與色彩一致性，不管哪個角度觀看都能看到豐富飽滿的顏色，更搭載全新α9第五代AI 8K影音處理晶片，能夠分析與優化畫面中人與物，呈現更栩栩如生的畫質。

LG OLED Object Collection，螢幕前擋板就能更換顏色以配合家中設計，定價28萬9000，元，預計7月初上市。（LG提供）

最後還有壓軸登場、全新首度登台的OLED Object Collection，以65吋OLED evo面板、支援5度傾斜與零間隙安裝，螢幕前擋板更採用丹麥著名紡織品牌 Kvadrat高級訂製布料，能隨意調整檔版，讓螢幕以全畫框來觀看電視與展示藝術或攝影作品，或是切換成AI畫框以顯示時間，或變成音樂播放器，音效最高可達80W，LG也表示Object系列將主打跨界、客製化的主軸，像此次的螢幕前擋板就能更換顏色以配合家中設計，未來將取代現今的Signature系列，預計7-8月將再有新品發布。