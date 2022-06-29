Sony BRAVIA XR OLED系列A90K，推出48吋螢幕選擇，定價6萬4900元。（Sony提供）

又是電視品牌推新品與優惠的旺季，Sony日前發布的全新2022 BRAVIA XR OLED 全系列也在近日陸續在台上市，包括旗艦級4K QD-OLED A95K、OLED A90K系列，及入門推薦A80K系列，當中A95K更擁有BRAVIA OLED 系列最明亮且廣闊的色彩，現就推出購買最新BRAVIA XR OLED系列即可獲得最高達3000元的超商虛擬商品卡，選購指定機種更可將頂級無線揚聲器SRS-RA3000、或升級電視智慧功能的BRAVIA CAM專用外置鏡頭配件，而專屬BRAVIA XR 系列用戶的影音平台BRAVIA CORE也同步在今年登台。

三星7月1日起至9月12日期間推出買The Sero翻轉電視，即送專屬拆卸式滾輪及KKBOX 180天儲值序號。（三星提供）

三星推出主打居家美學系列的The Frame美學電視，7月1日起至9月12日期間祭出買就送風格邊框及藝術市集優惠。（三星提供）

假如最近也想趁優惠入手新電視，三星也推出了從7月1日起至9月12日前的夏日優惠，像買三星頂級的Neo QLED 8K量子電視QN900B系列，登錄即送Q70系列QLED 4K 55吋電視，買QN800B則送The Frame美學電視32吋及風格邊框，而主打居家美學系列的The Frame美學電視，同樣祭出買就送風格邊框及藝術市集優惠。