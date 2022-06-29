得過金鐘獎迷你劇集男主角的莊凱勛，與小9歲的愛妻廖逸安結婚後，育有一對兒女，生活幸福美滿；他日前曾分享跟孩子說「自己是賣蛋餅的」，展現他的低調親民作風。今(29日)適逢老婆大人生日，莊凱勛除了曬出老婆的泳裝美照及小倆口放閃照外，還特別寫下名為《給妳的一封信》的長文，感謝老婆的陪伴以及付出，甜蜜喊：「今天非關尿布雙寶，今天非關工作，今天只有妳」，字裡行間流露出對妻子滿滿的愛。

莊凱勛今(29日)發文幫愛妻廖逸安慶生，難得出賣了老婆的泳裝美照，並發長文《給妳的一封信》寫道：「各位抱歉！今天讓我曬一下這個神奇的女孩，今天非關尿布雙寶，今天非關工作，今天只有妳。在妳生日的這一天，我徹夜翻看照片，想透過照片集，為妳複習一下因為母親身份而常常被忽略掉的各種的妳、原來的妳，在雙寶還沒到來前的妳，有各種樣貌、各種身份、對未來有各種夢想：美的、率性的、甜甜的、酷酷的......各式各樣的妳，無比的美麗、無限可能的妳。」

他不願愛妻只沉浸在柴米油鹽的日常，只顧著愛家人而忘了自己：「我常常在想，26歲嫁為人妻、30歲成為雙寶人母，短短幾年從浪漫天真的造夢者到暫時放下夢想直視真實生活、為這個家柴米油鹽把原來的自己放到最後面、為了孩子健康努力精進廚藝，就連生日願望也都是許給孩子跟我的工作.......這些現實的種種，是不是其實從來都沒有出現在年輕時妳的藍圖裡？」

莊凱勛發文幫愛妻廖逸安慶生，並難得出賣了老婆的泳裝美照。（圖／取自莊凱勛IG）

莊凱勛很慶幸曾用鏡頭記錄了與愛妻的青春出遊時光：「對於這些，我明白比起夢想沒有任何人有權力要另一個靈魂放下自己，為此我真的深深感激。看著照片中的妳，巴塞隆納夕陽下的海灘、歐洲古堡的草原、蘇哈500鏡頭下、七美岸邊的蘆葦中、Ninja 600 的後座、哥本哈根的古城、雷克雅維克的小店、Urayasu東京迪士尼、冰島的街頭....我們走過了很多的路，慶幸自己用鏡頭記錄了原來的妳、尚未為母的妳，讓我能時時提醒自己這一切的轉變對妳來說是多麼的不容易。謝謝你用珍貴的光陰讓我見證愛的真諦，用獨一無二的青春書寫我們的記憶。這些妳以及現在的妳，對我來說都光芒萬丈。」

莊凱勛很慶幸曾用鏡頭記錄過與愛妻的青春出遊時光。（圖／取自莊凱勛IG）

他最後把「可愛的正妹」及「最偉大的女戰士」封號獻給愛妻：「在妳生日的今天，我們依舊忙碌、妳依舊開無雙技對付雙寶。但我想告訴妳，雖然生活很忙碌，雖然我們也常常因為喘不過氣的日子有些許吵嘴與意見衝突，但妳的不容易我都有記住，我想告訴妳，除了我們的母親以外，妳是我最強大的支柱、最偉大的女戰士，祈願妳平安健康快樂的同時，也期許自己能給你們更強大的守護，讓妳能很快的回到曾經的夢想裡精彩。謝謝妳，生日快樂！我可愛的正妹廖女士。」演藝圈好友郭書瑤直呼：「哇～～～」，一眾網友也都被莊凱勛的暖男長文給閃瞎了。