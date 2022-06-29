果然是有樣學樣！有網友拍下某婦產科旁停車場繳費機照片，從照片中可見，該繳費機被貼滿各種顏色的「圓點貼紙」，據原PO指出，該圓點貼紙是民眾入院時，體溫量測通過後，就會在民眾肩膀貼1張，疑似民眾離開醫院後，便隨手就把貼紙黏在繳費機上面；網友一見也大罵「丟垃圾桶很難嗎」、「好差的素質」。

一名網友在臉書社團「爆怨公社」發文，並拍下某婦產科醫院旁的停車場繳費機照片，從原PO拍下的照片可見，繳費機上貼滿各種顏色密密麻麻的「圓點貼紙」，據原PO表示該圓點貼紙是「體溫量測通過的證明」，在入院的時候會貼在民眾的間處，因此，疑似民眾來開婦產科醫院，要去停車場取車前，便隨手將身上的「圓點貼紙」直接貼在繳費機上。

某醫院旁停車場繳費機疑似遭看完診民眾黏滿貼紙，網友一見照片大罵「素質太差了」。（翻攝自爆料公社）

照片一出，網友紛紛留言表示，「好歹貼整齊一點」、「丟垃圾桶很難嗎」、「熱力分佈圖！圖中最熱的地點是...」、「另類裝置藝術」、「果然是有樣學樣」、「傻眼了」、「都是這種人在生小孩」、「是我就把A至Z都貼滿」、「好繽紛」、「好差的素質」、「台灣人不意外」、「貼過的看到後自己去默默反省」。