台中廣三SOGO為了與小朋友一起迎接暑假，7月1日起特別與財團法人廣三文教公益基金會、國立自然科學博物館攜手打造了「FUM鬧_恐龍島」，8月28日前民眾在館外1樓廣場就能看到暴龍、三角龍及劍龍現身，7月2日下午2點起，即可取勇闖探險集章卡，於指定地點集滿4個章即可獲得限量300份「勇者探險禮包」，另下午3點舉辦「恐龍大遊行祭典活動」，2點半起將從廣三SOGO出發至科博館，前100名著綠色上衣參與遊行的粉絲，即可獲得恐龍造型泡泡水。

廣三SOGO今夏也有推出深受歡迎的「小小客服體驗營活動」，可以穿上特別訂製的小客服裝，一同與專業的客服開店迎賓，及最讓人期待的專業播音室體驗外，今夏更特別結合恐龍題材，獨家規劃恐龍探索DIY活動。（廣三SOGO提供）

同時現場還有園遊會及豐富的DIY體驗活動，及多項免費好禮，而今年台中主題新地標「恐龍候車亭」也由科博館認養彩繪，並與廣三SOGO聯名推出與站體同款的限量恐龍票卡夾，30日起當日消費滿千並持廣三SOGO APP即可獲得限量1000份「全台獨家恐龍票卡夾及立體劇場票券」，另外今夏除了最受歡迎的「小小客服體驗營活動」以外，更特別結合恐龍題材，獨家規劃恐龍探索DIY活動，包含恐龍發光水晶杯、恐龍擴香石DIY、小小化石挖掘家等，讓小孩暑假也來當個恐龍探索專家。