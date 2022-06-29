男女相處總是會有各種磨擦，一名男長照人員就抱怨，自己因為工作關係，需要幫忙許多阿嬤洗澡，沒想到女友卻認為原PO很噁心，要求原PO換工作或分手，讓他相當為難。

原PO在Dcard發文表示，自己因為長照工作的原因，平時都會幫許多阿嬤洗澡，為了乾淨起見會碰到阿嬤們的私密處，卻因此踩到女友的地雷，「她整個沒辦法接受，她覺得我碰過別人的老妹妹，還碰她的妹妹讓她覺得很噁心」，要他在3個月內決定換工作還是分手，讓原PO直呼人生好難。

原PO說明長照工作，一般來說自己幫長輩洗澡都會戴手套，不過有些個案容易破皮，或是有些重度失能、無法即時發現異狀，需要仔細檢查、觸摸才能發現，因此若狀況允許有時他不會戴手套，下班洗澡前自己也不會觸碰任何家人，但女友認為男友的邏輯是「出去賣的女人洗過就能接受嗎？」讓他不知如何對話。

對此，許多網友紛紛表示「如果我男友是這樣的話，我會覺得他很棒！這種工作不是人人都願意做的，你一定很有愛心」、「真的很有愛，此工作不是人人都可以勝任」、「又不是什麼見不得人的工作，女方心態不太好，而且都是長輩，我反而會覺得願意長照的人很厲害欸」、「如果我男友因為我當護理師要碰男病人的生殖器而不爽，我直接分手」。

但也有人認為「我覺得都沒有對錯耶，而且好像也不是其中一方退一步可以解決的，如果沒辦法只能分手吧…就是趨於現實」、「我覺得她不能接受的話，那就是分手吧，畢竟這也是你的工作內容之一，難道要為了她換工作？還是說你離職讓她養你？無法的話請她閉嘴吧，不然就是分手」、「可能女友是會想到你碰到別人生殖器官，即使回家會洗澡，但還是會在意？我覺得不要把所有人都想的跟聖人一樣，也許有些人是真的有心靈上的潔癖？」