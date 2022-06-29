肯德基三民店宣布將營業到30日晚間10點。(圖／讀者提供)

全蘆洲唯一的一家肯德基三民店近日無預警貼出公告，表示將在明(30日)拉下鐵門，消息傳出讓許多在地人都感到錯愕，直呼不捨。聲明中表示，因租約到期，店方決定不續約，才會閉店。

肯德基三民店為全蘆洲唯一一家肯德基，已落地生根數十年，由於緊鄰三民中學，因此除了是當地人打發時間的去處外，也是不少學生K書討論的絕佳地點。

未料28日店家突然貼出公告，表示因為租約到期，將營業到30日晚間10點，呼籲大家到鄰近分店繼續光顧用餐，但最近的一家分店則是位在2公里外、三重永安北路與三合路四段交叉口的三和店。

不少當地人大感不捨：「三和店在三重耶」、「從小陪我到大的肯德基竟然要收了」、「也太突然了吧」、「蘆洲唯一的肯德基沒了」、「以前都在這吹冷氣K書」、「八里要開新店，蘆洲反而收了」、「再見了時代的眼淚」、「聽說要改成麥當勞」，也有人表示：「這家味道確實不如三和店」、「建議蛋塔留下來繼續賣，其他無所謂」。