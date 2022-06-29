新冠肺炎疫情讓很多保障都「縮水」了。據壽險業透露，因為日前發生某大集團高階主管在海外確診，申請團險保戶服務中的醫療專機返台治療，一趟燒掉壽險公司約300萬元，六大壽險公司目前都已將保戶海外急難救助中的後送回國服務，限「定期航班」，即僅能拆部分機位回國，降低成本。

2020年全球爆發新冠肺炎，各國紛紛進行邊境管制，海外旅行及差旅大量減少，航空班次減少或不固定，甚至可能因機上乘客或機組人員發燒等突發狀況停飛或延遲，產險業的旅遊不便險、旅行綜合險等多已停售，目前暫時也不會推出，其次是壽險業今年6月紛紛停售海外突發疾病險，也尚無復賣時間表。

據壽險業者表示，先前有保戶在中東確診，在當地進行治療，突發疾病理賠100～200萬元左右，現在各國防疫政策、當地疫情與醫療費用、醫療水準等都不一樣，若確診率仍高，保戶會被迫在當地進行治療或留置，理賠風險比較難估算，因此先暫時停售。

在旅平險附加醫療專機附加條款停售後，目前各壽險公司還有提供自家保戶海外急難救助，包括海外醫療費用的墊付、緊急轉院費用、經評估要後送回國治療的費用等，其中轉送回國的班機，早期還有「專機」的選項，但2020年之後，六大壽險陸續改為限「定期航班」，也就是說只能在飛機有飛時，拆部分機位回台灣或居住地，費用僅限幾個機位的錢。

壽險業者表示，現在定期航班相對較少，若沒有取消專機的選項，若是團險保戶，尤其是大企業主，都會要求當地醫生評估必須立即返台治療，需要專門的醫療專機，一趟就是新台幣100萬到300萬元不等，若確診人數一多，壽險公司將「受不了」。

目前國泰、富邦、南山、新光、中國、台灣人壽都已將海外急難救助部分，改為「定期航班」，有些團險部分這二日也會修改為限定期航班；其他公司如三商美邦、全球、遠雄、宏泰人壽等，還維持「適當的運輸或交通工具」，亦尚未排除專機可能，估計未來亦會陸續更動。