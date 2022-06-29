軌道經濟房市新熱點A10山鼻站-新南崁 捷運宅「合雄心之丘」享交通利多

近年來政府積極推動軌道經濟，許多重劃區房價也趁勢水漲船高。沿著機場捷運往南走，從新莊副都心重劃區A3站周遭房價上看7字頭，到龜山重劃區A7站已有建商喊出4字頭，林口重劃區A9穩坐5字頭等。其中山鼻重劃區因桃園機場捷運A10山鼻站加持，以及鄰近航空城、微軟未來設廠等發展潛力，磁吸不少上市櫃建商矚目陸續搶進。在營建成本大漲、缺工及通膨的逆境下，在地品牌深耕多年的合雄建設，距A10山鼻站450公尺，打造2400多坪「合雄心之丘」植感大境，規劃一期「心漾」、二期「文心」2大社區；「心漾」主打套房及雙套房產品，「文心」則是2-4房標準房型，3字頭房價及針對不同客層提供多元購屋選擇，吸引許多置產及抗通膨的北客南下。

山鼻重劃區總面積僅有39公頃，面積不大故發展迅速，因鄰近南崁，坐擁科技產業、航空城計畫，以及受惠軌道經濟帶動發展，未來前景一片看好。日前，美商微軟(Microsoft) 宣佈將斥資近台幣24億元，向宏泰電工收購南崁6970坪土地及廠房，擬設雲端資料中心，成為微軟海外最大的雲端營運發展中心，屆時將匯聚人潮能量，增加就業機會，帶動經濟發展。

此外，桃園首例捷運土地開發案「A10山鼻站捷開案」也備受關注。政府預計將基地面積約1,512坪的A10山鼻站南側，開發面積約有1.29萬坪、規劃複合式商業大樓，1-2樓為商場、3樓辦公場域、4-9樓則是公寓式酒店，作為機場相關族群之住宿、會議或辦公需求，預定今年(111)上旬辦理公告徵求，預計112年動工，人潮與金流發展力道將十分強勁。

專案經理表示，「合雄心之丘」距離機場捷運A10山鼻站450公尺，9.4公里串接南崁交流道，且交通部擬增設國道1號甲線，有望舒緩大桃園地區、桃園國際機場周邊車流壅塞問題，再加上未來桃園捷運綠線通車，即能實現「一站到新北，兩站出國門」，享受快速輕移之便利。商圈則是仰賴山腳街繁華舊市區，全聯，好市多Costco及台茂購物中心。

交通部擬增設國道1號甲線，有望舒緩大桃園地區、桃園國際機場周邊車流壅塞問題。(圖/合雄建設提供)

合雄建設桃園在地深耕品牌多年，一步一腳印於下南崁打造微型造鎮區塊，深獲當地消費者喜愛。更懂得看見未來區塊發展與價值，讓每一位住戶不僅買到一間房子，而是一間有未來發展趨勢的家。這次，合雄建設看準山鼻重劃區，更有新南崁美譽，其交通利多、未來發展性，還有五酒桶山豐富綠意、五座埤塘公園與五十米景觀綠園道，是桃園重劃區內最親民心儀居所。

一期「心漾」建築外觀3D示意圖。（圖/合雄建設提供）

一期「心漾」基地面積約700多坪，三面林蔭大道圍繞。產品有16-33坪的套房、雙套房及三房，規劃地上8層、地下2層。以大面寬退縮22米，森氧恭迎每一位返家的住戶，洗滌身心。公設規劃洗衣間、健身房等，客層以首購、置產及捷運族為主。二期「文心」基地面積約1680坪，房型規劃27-46坪2-4房，公設為大廳、交誼廳、兒童閱覽室及健身房，主要客層以換屋、置產客為主。兩個社區獨立管理，針對不同客層需求提供多元化房型選擇。

二期「文心」建築外觀3D示意圖。（圖/合雄建設提供）

專案經理表示，南崁周邊區域成交價皆已有4字頭，但A10重劃區平均成交價一坪約34-35萬，為房價凹陷區，且在捷運及重大建設等利多加持下，未來發展無可限量。

合雄心之丘

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