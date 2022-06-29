每天刷牙但還是刷不乾淨，可能刷牙方式不正確。牙醫師黃柏青近日分享7個刷牙小知識，像是應該用右手刷左側牙、左手刷右側牙，也要留意常沒刷到的2個位置，讓網友直呼「刷牙真是一大學問」。

黃柏青日前在臉書發文分享7個刷牙小知識，也點出大家刷牙時容易疏漏的「盲區」。

1.有效的刷牙要經過訓練：搭配牙菌斑顯示劑，可以知道牙齒哪處沒刷乾淨。

2.右撇子常在右側牙會刷不乾淨：可以用牙菌斑輔助刷牙，或是左右開弓，右手刷左側，左手刷右側。

3.刷下前牙內側時，牙刷要轉90度：下顎前牙內側牙弓狹窄，橫著刷會卡住，牙刷要豎著刷才刷得乾淨。

4.刷後牙外側時，嘴巴要閉起來才刷的到：因為張嘴時臉頰會貼近牙齒，導致頰側空間不足，讓牙刷不容易到達要刷的位置。

5.牙周病的牙齒比正常的牙齒不容易刷乾淨：由於牙齦萎縮、牙根外露，需要花更多時間仔細刷牙。

6.刷牙不只是牙刷，還包含牙線、牙間刷、單束毛牙刷。

7.刷牙常沒刷到的位置：上顎最後一顆牙齒的頰側、下顎後牙的舌側。

看完刷牙要注意的細節，讓網友紛紛留言，「長知識了，謝謝」、「當一個的媽媽的我，我覺得洗衣煮飯不難，幫小孩刷牙刷乾淨真的好難喔」、「拜託醫師拍個刷牙影片」、「直播刷牙拜託」。