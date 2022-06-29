土耳其獲得芬蘭和瑞典的安全承諾後態度軟化，不再反對芬瑞兩國加入北約，土耳其這個最大障礙掃除後，29日馬德里峰會將正式邀請芬瑞成為北約一份子。

土芬瑞三國周二在北約峰會召開地馬德里舉行3個多小時會談，土耳其總統艾爾段（Tayyip Erdogan）針對一連串安全措施與芬蘭和瑞典達成協議後，不再阻撓這兩個北歐國家加入北約，三方已簽署備忘錄。

據悉芬瑞在土耳其最在意的庫德族問題及武器禁運做出讓步，兩國同意就打擊庫德族好戰團體與土耳其合作，也會解除對土國的武器禁運措施。土耳其2019年揮軍入侵敘利亞後，芬瑞對土國祭出武器禁運作為制裁。

俄羅斯2月24日入侵烏克蘭後，與俄接壤的芬蘭和瑞典憂心成為烏克蘭第二，放棄長久以來軍事不結盟的立場，5月中提出加入北約的申請。但此申請案遭土耳其反對，凡有新成員加入北約須獲全體成員國一致同意。

北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）周二在馬德里召開記者會表示：「我很高興宣布，我們達成共識，為芬蘭與瑞典加入北約鋪路。」

芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）周二聲明指出：「拜這場會面之賜，我們外長簽了三邊備忘錄，確認土耳其會在本周馬德里峰會，支持邀請芬蘭、瑞典成為北約會員的提案。」

西班牙總理桑切斯（Pedro Sanchez）發言表示：「我們要強力向（俄羅斯總統）普丁傳達一項訊息：『你不會贏』。」 俄羅斯副外長雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）周三指出，俄國將芬蘭和瑞典申請入北約，視為破壞穩定的舉動。莫斯科當局已揚言，若芬瑞真的加入北約，將在邊界部署飛彈及核武。

北約這個美國為首的軍事同盟，尋求與日韓紐澳等亞太國家密切合作，對抗中國和俄羅斯的勢力。中俄在2月初發表聯合聲明，譴責北約在歐洲擴張，質疑西方主導的國際秩序。