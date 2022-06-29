美國聯準會（Fed）主席鮑爾日前即暗示7月會再升3碼，現又有紐約聯準銀行總裁威廉斯（John Williams）等4名Fed官員附和力挺。儘管Fed升息不手軟，這些跳出來唱鷹的Fed官員認為美國經濟不致衰退，任由通膨惡化才是問題。

除威廉斯之外，舊金山聯準銀行總裁戴利（Mary Daly）、聖路易聯準銀行總裁布拉德（James Bullard）、克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特（Loretta Mester），相繼表態支持Fed繼6月之後，下月例會再升息3碼。

威廉斯是僅次於主席、副主席的Fed第3號人物，他28日接受美媒CNBC專訪表示：「談到下次（7月）例會，我想升息50個還是75個基點，定會在決策者之間引起辯論，但實際升幅還是會受經濟數據牽引。」

舊金山聯準銀行總裁戴利上周五提到，7月基準利率再升75個基點（3碼）是她的「起點」，然倘若經濟放緩程度出乎她預料，升息2碼比較適當。

聖路易聯準銀行總裁布拉德老早主張，Fed須更大膽升息對抗通膨，年底前讓基準利率升抵3.5％附近，而且不應排除一次升3碼，他上周五重申立場。

威廉斯、戴利及布拉德等3位Fed官員，除鼓吹7月升息3碼，也同聲淡化美國經濟會因猛力升息而陷入衰退的疑慮。

威廉斯周二受訪提到，他承認現在經濟展望瀰漫不確定性，預期今年擴張相較去年會略為放緩，但那是減輕通膨壓力的必經過程，不會走到衰退那一步。

戴利表示，她擔心的不是衰退而是放任通膨失控，那才是對經濟的最大威脅。

布拉德周二發文，特別舉出1983年和1994年的例子，強調Fed在這兩年大力升息並未引起衰退。

克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特29日指出，下月Fed集會決定貨幣政策時，若經濟情勢未見惡化，她也主張升息75個基點抑制通膨。

梅斯特坦承，Fed著手收緊貨幣政策，美國經濟潛藏衰退風險。不過為讓通膨降溫，勢必得經歷這段痛苦的過渡期。