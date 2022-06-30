桃園市長選戰，三黨提名人選已確定，形成三腳督。根據媒體最新民調，民進黨徵召的新竹市長林智堅以29%支持度領先，國民黨徵召的行政院前院長張善政以27%的些微差距居第二，民眾黨提名的立委賴香伶為5%。退役陸軍少將、國民黨桃園市黨部前副主委于北辰昨（29）日表示，「桃園的民調，和最後投票的結果一定會差很大」，更直言這場選戰「最後的關鍵在於中間選民」。

根據《聯合報》昨日公布的最新民調，林智堅以29%領先，張善政27%居第二，賴香伶為5%，林智堅與張善政的差距在誤差範圍內，兩人呈現五五波的局面，仍有38%的選民未決定支持誰。至於勝選看好度，林智堅以29%領先張善政的21%、賴香伶的1%。

于北辰在廣播節目《POP搶先爆》中點出，桃園升格直轄市後的第一屆市長選舉，吳志揚的民調也領先鄭文燦10至15個百分點，當時也沒人認為鄭文燦會贏，但為什麼會轉變？他坦言，因為桃園要改變，桃園從雙北、新竹來了很多「桃園新住民」，發展超快，因此也讓他直言，「桃園的民調，和最後投票的結果一定會差很大」。

于北辰提及，桃園要分「桃南」和「桃北」，北區綠營比較吃香，南區就是藍營傳統大票倉；之所以會有許多「桃園新住民」，原因有兩點，分別是「房價」和「建設及福利」，而這些新住民來到桃園之後，心中並沒有藍綠，因此近幾年來，地方選舉產生了非常微妙的變化，就是其實「照顧市民沒有分藍綠了」，反而是關注「地方施政的成果」，因此等到藍營、綠營的選民歸隊以後，就是南北對峙，于北辰強調，最後獲勝的關鍵就在於「中間選民」。