美國第一季GDP終值 下修到萎縮1.6％ 23:362022/06/29 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國官方29日公布第一季國內生產毛額（GDP）最終值，儘管消費者和企業支出力道不弱，仍從上月公布的修正值季減年率1.5％，進一步下修到萎縮1.6％。這是美國經濟自2020年第二季來首見萎縮，去年第四季尚見強勢擴張，繳出季增年率6.9％。 標普降中國今年GDP成長預測至3.3％ 保5困難 大陸今年GDP估成長4.7％ 4大因素拖累 國泰金下調今年經濟成長預測至3.4％ #萎縮 #GDP #終值 #下修 #美國第一 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《金融》今年經濟成長率 國泰金下修至3.4％ 17:092022/06/27 財經 我今年GDP成長率 國泰金下修到3.4％ 04:102022/06/28 財經要聞 IMF下修美經濟成長預測 衰退可避免 04:102022/06/26 焦點新聞 《國際政治》英今年國防支出估達GDP 2.3% 未來將再拉高 12:392022/06/29 財經 美第一季GDP終值衰退1.6％ 美股早盤漲跌不一 道瓊漲逾百點 22:042022/06/29 財經 ECB總裁淡化歐元區衰退疑慮 暗示7、9月升息 00:122022/06/29 財經 物價不退燒 英6月消費者信心摔新低 04:102022/06/25 全球財經 IMF大砍美今、明年GDP預估 04:102022/06/26 全球財經 陸多位專家看經濟 下半年復甦加快全年呈現V字型 11:302022/06/27 兩岸 陸官媒：本季GDP增速預估1～2％ 04:102022/06/28 全球財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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