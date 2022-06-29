美國官方29日公布第一季國內生產毛額（GDP）最終值，儘管消費者和企業支出力道不弱，仍從上月公布的修正值季減年率1.5％，進一步下修到萎縮1.6％。這是美國經濟自2020年第二季來首見萎縮，去年第四季尚見強勢擴張，繳出季增年率6.9％。